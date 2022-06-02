Mahkeme haklı buldu: Bir adam kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı

Hindistan'da çok ilginç bir boşanma davası gerçekleşti. Ballari kentinde yaşayan bir adam, eşinin her gün kendisine sabah, öğle ve akşam yemeklerinde hazır erişte hazırladığını belirterek boşandı.

The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

Başka Bir Yemek Hazırlamayı Bilmiyor

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti. Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

Benzer Davalar Yaşandı

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı. Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı. Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.