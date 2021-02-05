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Gündem Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı
Gündem

Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı

Orhan Pamuk'un izinden giderek yurt dışına yaranmak için kendi ülkesine sırtını dönen ve peş peşe skandal açıklamalarda uzun süre gündemden düşmeyen Elif Şafak, kendisini arayan mahkeme tarafından bulunamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 08:56:00 - 2021-02-05 08:59:15
Mahkeme Elif Şafak'ı bulamadı

Yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor. Baba tarafından Afyonkarahisar Sandıklılı olan yazar Elif Şafak’a, geçtiğimiz yıllarda vefat eden babası Prof. Dr. Nuri Bilgin’den intikal eden Sandıklı’daki gayrimenkuller için diğer varisler tarafından açılan izale-i şuyu davasında kendisine yapılan mahkeme tebligatları ulaştırılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Sandıklı Sulh Hukuk Mahkemesindeki davanın devamı için varislerin her birisine tebligat ulaşması gerekiyor. Mahkeme tarafından Mersis sistemi ile yapılan araştırmada Elif Şafak’ın Türkiye’de ikamet adresi bulunamadı, yasa gereği ilanen tebligat yolu ile mahkeme tarafından Elif Şafak’a gazeteler vasıtası ile tebligat yapılıyor.

Varisler ilanen tebligat masraflarını kendilerinin karşıladığını belirterek, "Bu durum defalarca tekrarlandı, bu durum süreci uzatıyor bizi de maddi olarak yoruyor. Elif Şafak’a ulaşmaya çalışıyoruz" dediler.

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