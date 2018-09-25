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Mahkeme başkanından FETÖ'cü haine sert tepki

Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı sürekli olarak aile mağduriyetinden bahseden FETÖ sanığını "Aileni düşünseydin burada olmazdın. Aileniz üzerinden duygu sömürüsü yapmayın" diyerek sert bir dille uyardı.

25 Eylül 2018 Salı 12:20
Mahkeme başkanından FETÖ'cü haine sert tepki

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında tutuklu sanık Fatih K. hazır bulundu.  Savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.  17-25 Aralık sürecinde Eskişehir Adliyesi önünde, kapatılan Bank Asya lehine eyleme katıldığını kabul eden sanık Fatih K, "O tarihlerde bu tarz eylemlerin suç olduğuna dair bir durum söz konusu değildi. Bir vatandaş olarak bulundum. ByLock iddialarını kabul etmiyorum. Ailem perişan oldu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Gerekirse elektronik kelepçe takın." dedi. 

"AİLENİ DÜŞÜNSEYDİN BURADA OLMAZDIN"

Mahkeme Başkanı, sürekli olarak aile mağduriyetinden bahsetmesi üzerine sanığı, "Aileni düşünseydin burada olmazdın. Söz hakkını alırım. Mütalaaya karşı söyleyeceğin bir sözün varsa söyle. Aileniz üzerinden duygu sömürüsü yapmayın." diyerek uyardı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davanın kararı için duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:20
  1. Eskişehir
  2. Mahkeme
  3. uyarı
  4. FETÖ

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