Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Hiç utanmıyor musun?
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı" cümlesi sosyal medya trolleri tarafından çarpıtılarak "Zamları devlet yapmadı" şeklinde servis edildi. Ünal, çarpıtılan bu sözleri grup toplantısında gündeme getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın söylediği "Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı" şeklindeki sözlerini çarpıtan Kılıçdaroğlu, Ünal'ın "Zamları devlet yapmadı" dediğini öne sürdü.
"Hiç utanmıyor musunuz?"
Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Mahir Ünal şu ifadeleri kullandı:
"Trolleriniz “Uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmadı.” cümlesinden “Zamları devlet yapmadı.” kısmını keserek iki gün üzerinde tepindiler, trol dedik yüz vermedik. Peki siz bu trollüğü devam ettirmekten hiç utanç duymuyor musunuz?"