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Mahir Ünal Milli İrade Meydanını gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta 4 sene önce hayal ettikleri meydana kavuştuklarını söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
Mahir Ünal Milli İrade Meydanını gezdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta 4 sene önce hayal ettikleri meydana kavuştuklarını söyledi.


Kahramanmaraş’ta yapacağı ilçe ziyaretleri öncesi Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden AK Partili Mahir Ünal, yıkılan emniyet müdürlüğü binası yerine yapılan Milli İrade Meydanını gezdi. Ünal daha sonra meydanın yanına yapılan Erzurumluoğlu Camiini gezdi.


Cami gezisi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, ’’Şakir Büyükerzurumlu’ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kahramanmaraşımızın merkezine güzel bir cami kazandırılıyor. Bizim 4 sene önce bir hayalimiz vardı. Kahramanmaraş merkezde bir meydanımız olsun istedik. Dolayısıyla buradaki emniyet müdürlüğünün taşınmasına karar verdik. Sağolsunlar İçişleri Bakanlığı da bu konuda oldukça anlayışlı davrandılar ve o dönemde hatırlarsanız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de emniyet müdürlüğünü yapmayı taahhüt etti. Şu anda emniyet müdürlüğümüz de büyük oranda tamamlanmış durumda. Şimdi inşallah bu cami merkezde kalacak şekilde, Hayrettin Beyle de az önce konuştuk ve üniversite binasını da, okulu da bu meydana katıp, meydanı olabildiğince genişletip Kahramanmaraş’ın merkezinde büyük bir meydan oluşturacağız’’ dedi.


Bu sayede bu meydanın kalbinde de bir cami olacağını ifade eden Ünal, ’’Burayı yeniden planlamak gerekecek. Çünkü insanlarımızın gelip burada gölgelenebileceği bir alan da oluşturmak gerekiyor. Bir kısmı ağaçlarla olur. Bir kısmı da büyük şemsiyelerle olur, inşallah Büyükşehir Belediyemiz burada yeni bir planlamayla, sol taraftaki okulları da üniversite ve Fatih İlköğretim Okulunu da buraya katıp, burayı daha da genişleteceğiz. Ben tekrardan Erzurumlu ailesine teşekkür ediyorum. Caminin de adını zaten ’Erzurumluoğlu Camii’ yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
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