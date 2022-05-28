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Medya Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tabii ki haber yapılacak!
Medya

Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tabii ki haber yapılacak!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NTV canlı yayınında "Sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 16:54:00 - 2022-05-28 17:01:43
Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları tabii ki haber yapılacak!

NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Dezenformasyonun ceza ile engellenemeyeceğini bütün dünya kabul ediyor ama bunun suç olduğunu da kabul ediyorlar." diyen Ünal, "Sosyal medya teklifimiz gibi özellikle Avrupa'da da benzer düzenlemeler yapılıyor. Bakın biz, dezenformasyonu 'kamusal barışa karşı suç'lar başlığı altında ele aldık. Eğer kişilere yönelik suç başlığı altında ele alsaydık o zaman ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu gibi iddialar ortaya atılabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu örneği verdi!

Kanun çalışmasında amacın basın özgürlüğü, ifade ve eleştiri hakkını korumak olduğunu belirten Mahir Ünal, şunları söyledi:

Anayasa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor. Dezenformasyon ise hepimizi tehdit eden bir durum.

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