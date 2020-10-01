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Teknoloji Mahir Ünal açıkladı: Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
Teknoloji

Mahir Ünal açıkladı: Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren 'sosyal medya yasası'nın bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:47:00 -
Mahir Ünal açıkladı: Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

Sosyal medyada yeni düzenleme getiren yasa yürürlüğe girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemenin bugün yürürlüğe girdiğini belirterek, "Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasa ile hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin paylaşım yaptı.

'Türkiye'de temsilcilik açmak zorundalar'

Ünal yaptığı açıklamada, "55 milyon sosyal medya kullanıcısı vatandaşımızın sosyal ağlarda temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için düzenlenen 'sosyal medya yasası' bugün yürürlüğe girdi. Türkiye'de temsilcilik açmak zorunluluğu getiren yasayla hukuki ve mali muhataplık oluşacak." ifadelerini kulalndı.

Düzenlemeyle sosyal medyada oluşan dezenformasyonun engelleneceğini, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin güvence altına alınacağını belirten Ünal, "Bu mesele siyasi değil tamamen milli güvenlik ve milli egemenlik meselesidir. Unutmayalım, koruduğumuz haklar hepimizin hakları." değerlendirmesinde bulundu.

 

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