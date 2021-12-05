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Medya Mahir Ünal: 3 dizide 3 aynı sahneyi görünce RTÜK Başkanını aradım
Medya

Mahir Ünal: 3 dizide 3 aynı sahneyi görünce RTÜK Başkanını aradım

Kahramanmaraş'taki yerel medya buluşmalarında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, televizyon dizilerindeki "şiddet" sahnelerinin topluma zararlı etkilerini anlattı. Ünal, "RTÜK başta olmak üzere, bu konuda sorumlu olan kurulları göreve davet ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:00:00 -
Mahir Ünal: 3 dizide 3 aynı sahneyi görünce RTÜK Başkanını aradım

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'taki yerel medya buluşmaları programında konuştu. Ünal, televizyon ekranlarındaki "şiddet" sahnelerinin zararlarına değinerek, "Geçtiğimiz akşam 3 dizide 3 intihar sahnesi vardı. RTÜK Başkanı'nı aradım." dedi.

'Çocuklarımıza sürekli şiddet görüntüsü sunuyoruz'

Diziler başta olmak üzere, TV programlarında şiddete yer verilmesinin tehlikelerine dikkat çeken Ünal, "Televizyonları bir açıyorsunuz, aman Allah'ım. Şiddet, şiddet, şiddet. Psikologlar ne diyor? 'Çocuklar şiddeti 2 şekilde öğrenir. Görerek ve yaşayarak.' Biz, sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz." diye konuştu.

"Şiddet" sahneleri için RTÜK Başkanı'nı aradığını söyleyen Mahir Ünal, "Geçen gün bir akşam 3 ayrı dizide 3 ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK Başkanı'nı aradım, 'Sevgili başkanım, bütün dünyada dünya sağlık örgütü dahil ununla ilgili kod 5'i yayınladılar. Bir akşamda 3 ayrı dizide nasıl oluyor da 3 ayrı intihar sahnesi oluyor?' diye uyradım." ifadelerini kullandı.

'Reyting uğruna buna hakları yok'

"Biz, şiddetin bir sarmala dönüştüğü toplumsal yapı istemiyoruz." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini, dünya sağlık örgütünün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. RTÜK başta olmak üzere, bu konuda sorumlu olan kurulları göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede 3 dizide 3 intihar sahnesi olmaz. İzlenme kaygısı ile dizisini izletmek için, dizisinin reytingi yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır."

 

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