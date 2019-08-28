"Mahir Eller Projesi" ile 111 inşaat çalışanı sertifikalarını aldı

KİLİS (AA) - Kilis'te AB tarafından finanse edilen Mahir Eller Projesi kapsamında gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavı sonucu belge almaya hak kazanan 111 inşaat sektörü çalışanı, belgelerini aldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının (KİTSO) konferans salonunda düzenlenen törende, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve KİTSO işbirliğinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavında başarı gösteren 111 inşaat sektörü çalışanına belgeleri verildi.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, burada yaptığı konuşmada, nitelikli çalışan açığını gidermenin hem ülke ekonomisi hem de Kilis ekonomisi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Mesleki yeterlilik sisteminin iş gücü piyasasının beklentileri doğrultusunda uygun meslekleri belirlediğini ifade eden Celkanlı, "Bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri Mahir Eller Projesi kapsamında tespit ve tescil ediliyor." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Destek Mesleki Yeterlilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman da zorunluluk olmadığı alanlarda dahi iş hayatında bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemelerinin istendiğini kaydetti.