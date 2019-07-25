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Mahathir Muhammed: Türkiye ile aynı duruştayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:29
Mahathir Muhammed: Türkiye ile aynı duruştayız

Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Cumhuriyet Nişanı Tevcihi töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Malezya Başbakanı kıymetli dostum Muhammed'e ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Malezya'nın kalkınmasında önde gelen mimarlardır. Kendisi 25 yıl sonra yeniden başbakan olarak misafir etmek bizim için ayrıcalıktır.

Bu sene Malezya ile diplomatik ilişkilerin 55.yıl dönümü.

Malezya'ya özel önem atfediyoruz. İslam düşmanlığı, Filistin gibi meselelerde ortak tutum sergiliyoruz.

Malezya ve Türkiye arasında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir ticari potansiyel var.

5 milyar dolar hedefine süratle ulaşmamış gerekiyor.

Savunma sanayi alanında iş birliğimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimizden biri.

Malezya'nın önemli birikim sahibi olduğu otomobil alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda mutabık kaldık.

Kültür, sanat,turizm ve eğitim alanında atılabilecek adımları da önemsiyoruz.

Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğinin her alanda ilerlediğine şahit olacağız.

Mahathir Muhammed'in açıklamalarının satır başları;

Yaptığım çalışmalar nedeniyle bu nişan bana verildi. 22 yıl boyunca başbakanlık yaptım ve diğer başbakanların yaptığının aynısını düşünüyordum. Dolayısıyla nereye gidersem gideyim tanınıyorum.

Benim kendi partim Türk kökenli bir kişi tarafından kurulmuştu. Benden önceki başbakan ve beni atayan başbakan da Türk kökenliydi. İki ülke arasında çok yakın ilişki var.

Tamamen bağımsız olmalıyız ve her şeyi kendimiz yapabiliyor olmalıyız.

Bu nişandan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir anlayışa sahibiz.

Filistin sorununda aynı duruşu bizde benimsemiş durumdayız. bizim için tüm dünyaya Malezya ve Türkiye'nin Filistinlilerin yaşadığı soruna aynı yerden baktığımızı göstermek önemli.

Soru cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özellikle İslam dünyasının birliği beraberliği bizim için her konuda önemli. Ümmet olma bilincinin bir gereği olarak her alan her sahada atılması gereken adımlar neyse bu adımları atacağız.

Muhammed: 3 Müslüman ülkenin birlikte çalışması önerisinde bulundum. Bu 3 ülkenin destek olması önerisinde bulundum. 3 ülke birbirimizi destekleyerek sesimizi duyurabiliriz.

Rusya'ya vize

Değerli arkadaşlar sayın Putin daha önceden de bize müjdeyi vermişti. Bugün de bunlar kaldırıldı. Bu uzun zamandır aramızdaki diyaloğun bir neticesidir. Şu andan itibaren bugün açıklandığı gibi konu atılmıştır.

Hakan Atilla

Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde sen bir defa önce ailenle çocuklarınla dinlen. Ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'de bekliyorum dedim. Orada oturur konuşur ne yapacağımıza karar veririz dedik. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bir bariyer söz konusu değildir. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:29
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • SimyacıSimyacı44 dk önce
    Aynı duruşta olduğunuz gün gibi ortada. Bayrağındaki ABD lekesinden belli hangi duruşta olduğun. Ama merak etme, Erdoğan da seninle aynı duruşta. 6. Filoyu kıble tutup, secde edenlerden. Allah yolunuzu da, sonunuzu da bir etsin.

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