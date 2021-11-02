  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mahalleyi elektriksiz bırakan olay!
Yerel

Mahalleyi elektriksiz bırakan olay!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kamyon kasasından düşen forkliftin elektrik direğini devirmesi sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:20:00 -
Mahalleyi elektriksiz bırakan olay!

Kaza Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaylı Mahallesi'nde ilerleyen kamyonun kasasında bulunan forklift, kamyonun viraja hızlı girmesi ile kasanın yandaki kapağını kırarak düştü. Yol kenarında bulanan beton elektrik direğine çarpan forklift direği devirirken, bölgedeki elektrik kabloları da parçalandı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada yol uzun süre kapalı kaldı. Bölgeye de gün boyu elektrik verilemedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesine damga vuran an! Odaya giren kişi apar topar dışarıya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmede odaya giren ve toplantının bitirilmesi girişimind..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!
Siyaset

CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!

CHP'li Aytuğ Atıcı siyasi ittifaklara dair yaptığı açıklama ile 'Onursuz' anketçi Kemal Özkiraz’ı yalanladı. Özkiraz’ın son ankette CHP'nin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay