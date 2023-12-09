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Yerel Mahalleye 5 yıl sonra gelen otobüsü bakın nasıl karşıladılar!
Yerel

Mahalleye 5 yıl sonra gelen otobüsü bakın nasıl karşıladılar!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 22:29:00 - 2023-12-09 22:29:47

Bursa’da otobüs hattı olmayan mahalleli 5 yıl sonra gelen belediye otobüsü için büyük sevinç yaşadı.

Bursa’da otobüs hattı olmayan mahalleli 5 yıl sonra gelen belediye otobüsü için büyük sevinç yaşadı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Santral Mahallesi’nde otobüs hattı olmaması nedeniyle mahalle sakinleri ulaşımda zorluk yaşıyordu. Mahalle Muhtarı Yasemin Vatansever, ulaşım sorunlarına yönelik dilekçeyi Bursa Büyükşehir Belediye’sine gönderdi. Mahallenin yollarının ulaşım şartlarına elverişli olmaması sebebi ile otobüs hattı uzun süre mahalleye bağlanamadı. Aradan geçen 5 yılın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi önce yol, daha sonra otobüs seferleri için çalışma başlattı. Mahallenin ana caddeleri asfalt ile kaplanırken yol güzergahları ve otobüs durakları tamamlandı.

Güzergâhı test etmek için mahalleye gönderilen otobüsü gören Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever mutluluktan otobüsü durdurup şoföre eşlik etti. Güzergahın testi esnasında yoldan geçen mahalle sakinlerine korna çalarak coşkusunu dile getiren muhtara vatandaşlar da el sallayarak duygularına ortak oldu. O anları cep telefonu ile kaydeden muhtarın görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

“Vatandaşlarımız 5 yıldır bu otobüsü bekliyordu”

Mahalle sakinlerinin 5 yıl boyuca otobüs hattı beklediğini ve ilk gelen otobüsü coşkuyla karşıladıklarını belirten Santral Mahalle Muhtarı Yasemin Vatansever, “O gün otobüsün gelmesini beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Arkadaşlarımızla gördüğümüzde çok sevindik. Vatandaşlarımız 5 yıldır bu otobüsü bekliyordu. Sağolsun belediyemiz taleplerimizi olumlu bir şekilde değerlendirdi. Vatandaşlarımız ile birlikte test sürüşlerine katıldık. Yoldaki vatandaşlarımız el sallamaya başlayınca bizler de korna çalarak ilk test sürüşümüzü yaptı. Ulaşım dediğimizde akla yol ve araçlar geliyor. Evden çıktığımız anda ulaşım başlıyor. Vatandaşlarımız uzun süredir mahallemizin içerisine girmesi gereken bir otobüs beklentileri vardı. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok güzel”
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“15 gün içerisinde otobüslerimizi kullanmaya başlayacağız”

Kısa bir süre sonra şehir içi otobüslerin mahallede hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Vatansever, “Tanıdık, tanımadık herkes bana mesaj atmaya başladı, farklı illerden de arayanlar oldu. Mahalle sakinleri bizlerle gurur duyduklarını söylediler. Biz de onlara minnettarız, onların sayesinde bu yerlere geldik. Otobüsün gelmesine inanın çok sevindiler. Çünkü uzun süreçler sonrası otobüsün gelmesi bizi çok mutlu etti. Asfalt çalışması tamamlandığında yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde otobüslerimizi kullanmaya başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

“Muhtarımız ve mahallelinin mutluluğunu gözlerinde gördük”

BURULAŞ Otobüs İşletme Müdürlüğü Başşoförü Mesut Köse, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleri ile ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın çabaları sonucu Bursa’da ulaşımı daha kaliteli ve konforlu hale getirmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda da ulaşımı olmayan Santral Mahallesi’ni ulaşım ağımıza bağladık. Muhtarımız Yasemin hanım ve mahalle sakinlerinin mutluluğunu gözlerinde görebiliyoruz. O gün güzergâhı otobüsle denemek için buraya geldik. Hangi güzergâh daha uygun olacak diye otobüsü test ederken böyle güzel görüntüler çıktı. Muhtarımız ve halkın heyecanı vardı, güzel tepkiler aldık. Bu tepkilerle bizler de mutlu olduk. El sallayanları, alkışlayanları gördük. Bu güzel tepkilere korna çalarak karşılık verdik. Bunlar da bizleri mutlu etti, hoş şeyler. İnşallah bu kaliteli ve konforlu ulaşımla ortaya daha da hoş şeyler çıkacak” şeklinde konuştu.

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