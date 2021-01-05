Mahallemde sular kesilecek mi?
Hangi ilçelerde su kesintisi var? | Türkiye’nin pek çok ilinde arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. İstanbul’da planlı bir kesinti yaşanacak. İstanbul’un bazı mahallelerine 30 saat su verilemeyecek. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi ilçelere mahallelere su verilmeyeceğini araştırmaya başladı. İstanbul su kesintisi | İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?
Su kesintisi ne zaman bitecek? | Neredeyse her şehirde zaman zaman arızalar sebebiyle kısa süreli kesintiler yaşanıyor. İstanbul’da yapılacak çalışmalar sebebiyle 6 ilçedeki pek çok mahalleye 30 saat su verilmeyecek. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçe ve mahallere su verilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul suların kesileceği mahalleler hangileri?
Mahallemde sular kesilecek mi?
İstanbul’da ayrıca 30 saatlik planlı bir kesinti yaşanacak. Söz konusu kesinti 6 ilçeyi etkileyecek. 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayacak su kesintisi 7 Ocak 03.00’te bitecek. Vatandaşlar su kesintisinden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte, 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı mahalleler:
Esenyurt:
Saadetdere
Turgut Özal
Namık Kemal
Zafer
Akevler
Üçevler
Fatih
Talatpaşa
İnönü
İncirtepe
Yunus Emre Akşemsettin
Süleymaniye
Sultaniye
Yenikent
Balıkyolu
Ardıçlı
Esenkent
Aşık Veysel
Koza
Orhangazi
S. Eyyubi
Örnek
Çınar
Bağlarçeşme
Pınar
Mehter Çeşme
Mehmet Akif Ersoy
Güzelyurt
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım
Avcılar:
Yeşilkent Mahallesi
Büyükçekmece:
Karaağaç Mahallesi
Arnavutköy:
Hadımköy
Deliklikaya
Ömerli
Yassıören
Yeşilbayır
Çatalca:
Bahsayiş Mahallesi