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Yaşam Mahallemde sular kesilecek mi?
Yaşam

Mahallemde sular kesilecek mi?

Hangi ilçelerde su kesintisi var? | Türkiye’nin pek çok ilinde arıza sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. İstanbul’da planlı bir kesinti yaşanacak. İstanbul’un bazı mahallelerine 30 saat su verilemeyecek. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi ilçelere mahallelere su verilmeyeceğini araştırmaya başladı. İstanbul su kesintisi | İstanbul’da sular ne zaman kesilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:29:00 -
Mahallemde sular kesilecek mi?

Su kesintisi ne zaman bitecek? | Neredeyse her şehirde zaman zaman arızalar sebebiyle kısa süreli kesintiler yaşanıyor. İstanbul’da yapılacak çalışmalar sebebiyle 6 ilçedeki pek çok mahalleye 30 saat su verilmeyecek. Bu sebeple vatandaşlar hangi ilçe ve mahallere su verilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul suların kesileceği mahalleler hangileri?

Mahallemde sular kesilecek mi?

İstanbul’da ayrıca 30 saatlik planlı bir kesinti yaşanacak. Söz konusu kesinti 6 ilçeyi etkileyecek. 5 Ocak Salı akşamı 21.00’de başlayacak su kesintisi 7 Ocak 03.00’te bitecek. Vatandaşlar su kesintisinden hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte, 30 saatlik su kesintisinin yaşanacağı mahalleler:

Esenyurt:

Saadetdere

Turgut Özal

Namık Kemal

Zafer

Akevler

Üçevler

Fatih

Talatpaşa

İnönü

İncirtepe

Yunus Emre Akşemsettin

Süleymaniye

Sultaniye

Yenikent

Balıkyolu

Ardıçlı

Esenkent

Aşık Veysel

Koza

Orhangazi

S. Eyyubi

Örnek

Çınar

Bağlarçeşme

Pınar

Mehter Çeşme

Mehmet Akif Ersoy

Güzelyurt

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım

Avcılar:

Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç Mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

Çatalca:

Bahsayiş Mahallesi

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