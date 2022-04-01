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Yerel Mahalleliyi sokağa döken yangın
Yerel

Mahalleliyi sokağa döken yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki bir samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:05:00 -
Mahalleliyi sokağa döken yangın

Yangın, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi, Beyköy Mahallesinde Rafet Öksüz'e ait samanlıkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rafet Öksüz'e ait samanlık henüz bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangının dumanını fark eden mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Tavşanlı ve Tunçbilek Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince samanlık yangını kontrol altına alınarak, söndürüldü. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü.

İçeride bulunan 3 büyükbaş hayvan da dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

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