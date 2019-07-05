Mahalleliye millet kıraathanesi sözü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıkent ve Selçuklu mahallelerinde temaslarda bulunarak vatandaşlara millet kıraathanesi müjdesi verdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren rutin belediyecilik çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Kırmızı ve teknik personelle birlikte Batıkent ve Selçuklu mahallelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlarla görüşen Kuş, mahalle sakinlerine millet kıraathanesi müjdesi verdi. Selçuklu mahalle sakinlerinin yeşil alan taleplerine de anında cevap veren Başkan Kuş, çalışmaların hemen başlaması talimatını verdi. Mahalle gezileri esnasında esnaf ve özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Kuş, gençlerle bir süre basketbol oynadı. Her talebi bir bir karşılayacaklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Bugün Belediye Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Eyyübiye’nin çeşitli mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İncelemeler sonucu park ve bahçelerde eksiklikleri yerinde tespit edip anında gerekli birimlerimize talimatlarını verdik. İnşallah daha yaşanılabilir yemyeşil alanları Eyyübiye halkının hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.