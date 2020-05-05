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Aktüel

Mahallelinin yüzünü güldüren hayır

Kayseri’de bir hayırsever, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ndeki bir marketten veresiye defterini satın aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:08:06 -
Mahallelinin yüzünü güldüren hayır

Kayseri’de bir hayırsever, Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ndeki bir marketten veresiye defterini satın aldı.


Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen hayırsever, mahallelinin borçlarının bulunduğu veresiye defterini satın aldı. İsminin açıklanmasını ismeyen hayırsever, defterdeki tüm borçları ödedikten sonra sırra kadem bastı.


Mahalle sakinlerinden Necati Tokbay; "Kasabamızda bir ilk oldu. İsmini açıklamayacağımız değerli bir hayırseverimiz tarafından marketteki veresiye defteri bedeli ödenerek satın alınmıştır. Bu tarihe kadar olan borçlar silinmiştir. Bu mübarek günde yapılan hayrı Allah kabul etsin. Vesile olmaktan gurur duyuyorum. Böyle hayırların devamı inşallah gelir" dedi.

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