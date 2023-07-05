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Yaşam Mahallelinin yüreği ağzında! Deprem sırasında bu hale geldi
Yaşam

Mahallelinin yüreği ağzında! Deprem sırasında bu hale geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-05 20:51:00 -

Depremde arkaya eğim alan apartman mahalleliyi tedirgin ediyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan ve arkaya doğru eğim alan apartmanın bir an önce kontrollü olarak yıkılması istendi.

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı hızla devam ederken, bazı yapıların durumu ise dikkat çekiyor. Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ve görenlerin dikkatini çeken 5 katlı bina depremde arkaya doğru eğim aldı. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak belirlenen 5 katlı Çavuşoğlu apartmanının korkutucu ve tehlikeli görüntüsü mahalle sakinlerini ise tedirgin etti. Mahalle yolunun insanlar tarafından sıkça kullanıldığını ve ağır hasarlı binanın yanından her gün yüzlerce insanın geçtiğini ifade eden mahalle sakinleri ve esnaf, kendileri için büyük tehlike oluşturan yapının artık yıkılması gerektiğini söyledi.

“Buranın en kısa zamanda yıkılmasını istiyoruz”

Mahallede esnaflık yapan Ergün Yoğun, “Depremden bu yana bu bina böyle. Yıkmaya geldiler yıkamadılar. Komşu 'benim evime zarar vermeyeceksiniz' diyerek yıkıma engel oldu. Yetkililer yıksın, buranın ağır hasar raporu var zaten. Buranın en kısa zamanda yıkılması lazım. Yetkililerden gelip burasını yıkmasını istiyoruz” dedi. 

“Bu binanın altından çocuklar geçiyor”

Dumlupınar Mahallesi sakini Salih Emre Sak ise, “Burası Dumlupınar Mahallesi, buradaki Çavuşoğlu apartmanında yıkım yapılacaktı ancak yıkım buradaki esnafa zarar gelir gerekçesi ile yapılamadı. Buraya kontrollü bir yıkım yapılmasını istiyoruz. Bu binanın altından çocuklar geçiyor ve çok yoğun bir cadde ve burası deprem olduğundan beri bu şekilde duruyor. Yetkililerden ricamız buradaki tehlikeyi ortadan kaldırmaları” diye konuştu.

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