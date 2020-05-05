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Aktüel

Mahalleli 15 gün önce babasını kaybeden gence doğum günü sürprizi yaptı

Bursa’da 15 gün önce babasını kaybeden gence mahalleli bir araya gelerek doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:12:27 -
Mahalleli 15 gün önce babasını kaybeden gence doğum günü sürprizi yaptı

Bursa’da 15 gün önce babasını kaybeden gence mahalleli bir araya gelerek doğum günü sürprizi yaptı.


Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Emin Şahin, 15 gün önce babası Enes Şahin’i kanserden kaybetti. Babasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan gence moral vermek isteyen mahalle sakinleri, muhtar Mehmet Çakır’ın yaptığı organizasyonla gencin doğum gününü büyük bir organizasyonla kutladı. Aldıkları doğum günü pastasıyla Şahin’in evinin önüne giden mahalle sakinleri, Mehmet Emin’i evinin önüne çağırdı. Gencin gelmesiyle birlikte meşaleler yakılarak hep bir ağızdan Mehmet Emin’in doğum günü kutlandı.


Doğum gününü kutlamak için mahalleliyi karşısında gören genç, duygu dolu anlar yaşayarak mahalle sakinlerine teşekkür etti.

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