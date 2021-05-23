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Gündem Mahalle yanarken Armağan Çağlayan 'saçını taradı!' Cevabı kendi takipçileri verdi
Gündem

Mahalle yanarken Armağan Çağlayan 'saçını taradı!' Cevabı kendi takipçileri verdi

Türkiye'nin Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasını dert eden Armağan Çağlayan'a kendi takipçilerinden tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 12:44:00 - 2021-05-23 13:00:03
Mahalle yanarken Armağan Çağlayan 'saçını taradı!' Cevabı kendi takipçileri verdi

Avrupa'nın kendi kültürünü yaymak için organize ettiği ve tamamen politik kurallara göre yönetilen Eurovision şarkı yarışmasının bu seneki ayağı tamamlandı. Bu yıl İtalya'nın kazandığı yarışmaya Türkiye'den katılım olmadı. Türkiye birkaç yıl öncesine dek katıldığı Eurovision şarkı yarışmasına, hak ihlalleri nedeniyle katılmıyor.

Türkiye'nin hak arama çabasına kamuoyu destek verirken, Armağan Çağlayan'dan türlü ahlak yoksunluklarının yapıldığı yarışmaya dair tepki çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Ya şu senede bir akşam olan Eurovision eğlencesinin bile elimizeden alınmış olması çok saçma değil mi?" diye yazdı.

Çağlayan'a kendi takipçilerinden çok sayıda tepki geldi. Bir vatandaş Çağlayan'a, "Allah başka dert vermesin! Mahalle yanarken saçını tarayanlardan olmamak da nasip meselesi." cevabını verdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

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Yorumlar

ACKALMIYDA MESURLOMADERDI DEMEKİ GUNDEMEGELMEK DERDI

O BATILILARINDAOTOSILAHUCAK TEKNOLOJISINI BUKAFAR GUNDEMEGETIRSEYDINIZDE85 MILYON KAZANSAYDI CAHILMI ACABA AJANMI batı n YENICERIsimi
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