0553 313 94 23

Mahalle sakinleri yıkılan istinat duvarının yapılmasını istiyor

Hakkari’nin Gazi Mahallesi sakinleri çöken ve halen onarılmayan istinat duvarı yüzünden korku ve panik içerisinde yaşıyorlar.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
Mahalle sakinleri yıkılan istinat duvarının yapılmasını istiyor

Hakkari’nin Gazi Mahallesi sakinleri çöken ve halen onarılmayan istinat duvarı yüzünden korku ve panik içerisinde yaşıyorlar.


Gazi Mahallesi Anadolu Caddesi Güldallar semti mevkiinde yaklaşık 10 yıl önce belediyenin yapmış olduğu istinat duvarının yıkılması sonucu alt kısmında bulunan bir evin çökmesine neden olmuştu. Mahalle sakinlerinden Abdullah Güldal ve Hacı Musa Seven, çöken istinat duvarının can ve mal kaybına neden olmadan acilen onarılması talebinde bulundular.


Mahalle sakinleri, “Yıllardır yapılması beklenen ve yolun çökmesine neden olan istinat duvarı halen onarılmadı. Tehlike oluşturulmasına rağmen istinat duvarı bir türlü onarılmıyor. Daha önce çöken bir evin hafriyatının kaldırılması sonucu yolun kalan kısmı ve bitişikteki evlerin ciddi yıkım tehlikesini ortaya çıktı. Çöken istinat duvarı ve yolun kalan kısmı yıkılma riski bulunuyor. Telafisi güç maddi zarar ve can kayıplarına yol açabileceği korkusu içersindeyiz. Mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı
    1. Ümraniye’de uyuşturucu satıcıları..
    2. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    3. UCM Başsavcısından Arakanlı..
    4. Guney Kore’de ilkokulda yangın: 2..
    5. Eğitim mimarını sevenleri uğurladı
    6. Sani Konukoğlu Ortaokulu öğrencisi..
    7. Hollandalı öğrenciler yaptı! Güneş..
    8. Ters devrilen otomobilden yara almadan..
    9. Tüfekle yaralanan peçeli baykuş tedavi..
    10. "Orta Asya, iklim değişikliğinin..
    11. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i..
    12. Konya’da LGS sınavında tam puan alan..
    13. Tarsus Su Parkı’nın havuz suyu..
    14. May’den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    15. “Zirvede Ben de Varım”da keşfedilen 4..
    16. Bakan Turhan: "Bu çalışmamız..
    17. Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin..
    18. Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
    19. Nevşehir Belediyesi’nin sıcak asfalt..
    20. Teknoloji şirketleri kullanıcı..
    21. Söke Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen..
    22. Elazığ’da İpekböceği Yetiştiriciliği..
    23. Çay sanayicisi şikayetçi
    24. Aylan Kürdi’nin kısacık hayatı film..
    25. Seçer: “Halkımdan aldığım mesajı..
    26. GÜNCELLEME 3 - Edirne'de düzensiz..
    27. Denizde bulduğu taşın araştırılmasını..
    28. Bulgarlar Kayseri’ye Hayran Kaldı
    29. SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN..
    30. Kaymakam Aydın, asfalt çalışmalarını..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler