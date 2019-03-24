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Mahalle sakininden Murat Aydın’a, “Çiller’den sonra ilk defa oyumu sana vereceğim”

Beykoz’un İncirköy semtine bağlı Çukurçayır mevkiinde esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

24 Mart 2019 Pazar 08:12
Mahalle sakininden Murat Aydın’a, “Çiller’den sonra ilk defa oyumu sana vereceğim”

Beykoz’un İncirköy semtine bağlı Çukurçayır mevkiinde esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Engelli vatandaşlarla ilgilenmeyi de ihmal etmeyen Aydın’a bir kadın, “Tansu Çiller’den sonra yıllardır oy vermedim, ilk defa Murat Aydın’a oy vereceğim” dedi.



31 Mart Yerel Seçimlerine az bir zaman kala çalışmalarına İncirköy’de devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çukurçayır mevkiinde esnafları tek tek ziyaret etti. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Aydın, seçimlerde oy sözü istedi. Yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına her kesimle sohbet eden Başkan adayı Aydın, eline mikrofonu alarak, “31 Martta Yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Seçimleri sağlık, huzur ve barış ortamı içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Biz Beykoz’da yaşamı daha kolaylaştırmak istiyoruz. Burada yaşayan insanlarımızı daha mutlu etmek istiyoruz. Yaşam konforunu artırmak için, sizlerle beraber çalışacağız. Beykoz, şu gördüğümüz yerler, Türkiye’nin en güzel yerleridir. Fakat bazı problemlerimiz var, onları da çözmeye çalışacağız” dedi.



“Bu seçimlerde oyumu sana vereceğim”


Esnaflara kısa bir konuşma yapan Başkan aday Aydın, ardından vatandaşlara mikrofon uzatarak yaşadıkları problemleri sordu. Mikrofona konuşan Neşe isimli genç bir kadın, sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını ve ormanlara atılmaması gerektiğini belirtti. Yoldan geçen araçlardaki sürücülerle de tokalaşan Aydın, sağlık ve sıhhat diledi. Eczanesinden marketine, tamirhanesinden kahvehanesine, gezmedik yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretler esnasında mahalle sakini bir kadınla karşılaşan Aydın, kendisine seçimlerde oy vereceğini ifade ederek, “Tansu Çiller’den sonra kimseye oy vermiş değilim, Çiller’den sonra ilk defa Murat Aydın’a oy vereceğim” dedi. Uzun süre ziyaretlerde bulunan Başkan adayı Aydın ardından semtten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 08:12
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