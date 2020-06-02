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Aktüel

Mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobiliyle traktöre arkadan çarpan mahalle muhtarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:34:57 -
Mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde otomobiliyle traktöre arkadan çarpan mahalle muhtarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Göklü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Argaç kırsal Mahalle Muhtarı Vakkas Aslan’ın (67) kullandığı otomobil, seyir halindeki traktöre arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan muhtar, kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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