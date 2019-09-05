0553 313 94 23

Mahalle çocuklarının okul tıraşı kadın muhtardan

Kayseri'de kuaförlük yapan Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan, meslektaşlarının da yardımıyla mahallesindeki öğrencilerin saç kesimi ve tıraşını ücretsiz yapıyor- Muhtar Gonca Kaan:- "Kuaför olduğum için çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedim. Bir gün kız çocuklarının bir gün de erkek çocukların saç kesimini üstlendim"- Üç çocuk annesi Songül Ayırdır:- "3 çocuğumu da buraya getirdim. Böyle bir kampanya yapan muhtarımıza teşekkür ediyorum"

05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
Mahalle çocuklarının okul tıraşı kadın muhtardan

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuaförlük yapan muhtar Gonca Kaan, mahallesindeki öğrencilerin saç kesimi ve tıraşlarını ücretsiz yapıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan, meslektaşlarının da verdiği destekle okulların açılmasına az zaman kala, mahalledeki öğrencilerin saç bakımlarını üstlendi. 15 yıldır mahallede kadın kuaförlüğü yapan Kaan, bütçeleri kısıtlı ailelere maddi anlamda destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yoğun ilgiden dolayı saç kesimine tek başına yetişemeyen Kaan, meslektaşlarının da yardımıyla önce kız çocuklarının saç kesimini yaptı.

Erkek meslektaşlarından destek isteyen Kaan, mahalledeki erkek çocukları tıraş ettirdi. Kaan, yoğunluktan dolayı makası eline alarak erkeklerin tıraşını da yaptı.

Muhtar Gonca Kaan, AA muhabirine, yeni eğitim dönemi öncesi okul çağındaki her öğrencinin kuaföre veya berbere götürüldüğünü belirtti.

Kırtasiye, okul kıyafeti, servis gibi masraflardan dolayı ailelerin bu dönemde maddi anlamda zorlandığına dikkati çeken Kaan, şunları söyledi:

"Kuaför olduğum için çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedim. Bir gün kız çocuklarının bir gün de erkek çocukların saç kesimini üstlendim. Erkek kuaförü arkadaşlardan da kadın meslektaşlarımdan da destek istedim, sağ olsun onlar da beni kırmadı hepsi çıktı geldi. Bir nebze yardımımız olduysa, çocukların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu. Önemli olan çocukları memnun etmek. Sadece bu mahallede değil, şubemizin olduğu başka mahallelerde de okul öncesi ücretsiz tıraş yapıyoruz. Öğrenci olup saç kestirmek isteyenler buyursun gelsin. Yüze yakın kız çocuğunun yüzden fazla da erkek çocuğun saçını kestik."

30 yıllık erkek kuaförü Erol Bağrıcı da muhtar Gonca Kaan'a böyle bir hizmet verdiği için teşekkür etti.

Bağrıcı, "Kuaförler Odası olarak daha önce mahallemizdeki okullarda böyle bir hizmet vermiştik. Çocukların mutlu olması önemli." dedi.

Üç çocuk annesi Songül Ayırdır, çocuğu çok olan veliler için tıraşın ek masraf olduğunu dile getirdi.

Ayırdır, "3 çocuğumu da buraya getirdim. Böyle bir kampanya yapan muhtarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yedinci sınıf öğrencisi Merve Nur Demirel, okul öncesi saçlarını kestirmek ve bakım yaptırmak için kuaföre geldiğini belirterek, muhtar Kaan'a teşekkür etti.

Sekizinci sınıf öğrencisi Selin Sarıçam da okulların açılacak olmasına çok sevindiğini belirterek, "Okula daha tertipli, düzenli gitmek isterim. Bu yüzden buraya geldim. Muhtarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:50
  1. Gonca Kaan
  2. Kuaför
  3. mahalle çocukları
  4. muhtar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    1. Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
    2. New York borsası yükselişle açıldı
    3. Minik zabıtalardan Başkan Oprukçu’ya..
    4. Sinop’ta silahlı kavgada ölen..
    5. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    6. Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
    7. Rusya'dan 'esir değişimi' mesajı!
    8. Pazaryeri’nin düşman işgalinden..
    9. Yunanistan Türkiye'nin restine cevap..
    10. Akdeniz'de sular ısındı! Türkiye'den..
    11. Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto..
    12. Beton mikseri ile çarpışan motosiklet..
    13. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    14. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    15. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    16. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    17. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    18. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    19. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    20. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    21. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    22. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    23. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    24. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    25. Beko'nun güneş ışığını simule eden..
    26. Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?
    27. Nikos Anastasiadis'den gerçek dışı..
    28. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’,..
    29. Kuşadası’nda silahlı çatışmada..
    30. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal,..
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?