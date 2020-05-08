Şehri ortak akılla yönetmenin ana ayaklarından biridir Mahalle buluşmaları. Mahallelinin derdini dinlemek, çözüm önerilerini paylaşmak ve yaşanılan yerin geleceğini planlamak için yıllardır süren Mahalle Buluşmaları Tuzla Belediyesi tarafından sosyal medyaya taşındı. İlki Evliya Çelebi ve Yayla Mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen sosyal medya buluşması ile, mahalleli Belediye Başkanıyla bir araya geldi.

Daha önce gençlerle, sevilen konuklarla ve halk günleriyle sosyal medyada bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “ Ortak akıl ile yönetilen şehirler için, her zaman vatandaşlarımızla olduk. Şehrimizi ilgilendiren konular, hemşehrilerimizle ortak geleceğimizin parçalarıdır. Biz her zaman vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Okullarda, mahallelerde, halk günlerinde hep vatandaşımızı dinledik.

COVID 19 süreci bizim birlikteliğimize engel olamadı, sadece şekil değiştirdi. İçinde bulunduğumuz süreci hep beraber atlatıp, yine bir araya geleceğiz. Etkinlerde, buluşmalarda bir araya geleceğiz. Ancak şimdi hem dijitalleşen dünyaya uyum, hem de COVID 19 realitesinden ötürü bu şekilde bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Tuzla Belediyesi olarak ülke genelinde E-Belediye, E-Devlet ve dijitalleşme konusunda öncü yatırımlar yapmış olmanın neticesini bugün alıyoruz. Eğitimden, kültürel etkinliklere, spordan sanat etkinliklerine tüm sosyal hayatı kesintisiz olarak evlere ulaştırdık.

Bugün de komşularımızın, hemşehrilerimizin evlerine mahallelerimizi konuşmak için konuk olduk. Yoğun ilgi ile programımız interaktif içeriği ile verimli geçti. Whatsapp ile gelen soruları anında cevapladık. Sokaklarımızı da konuştuk, ilçemizi de. Ulaşım, eğitim, imar, parklar, oyun alanları gibi çok farklı konularda vatandaşımızın sorularını birebir cevapladık.

İçinde bulunduğumuz COVID 19 süreci de dahil bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Normalleşme sürecini de beraber yöneteceğiz. İlçemizde vatandaşlarımızla geliştirdiğimiz kuvvetli iletişim ile üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz.” sözleriyle gündemi değerlendirdi.

Tuzla Belediyesi tarafından Instagram üzerinden yapılan ve mahalle sakinlerinin 0 538 963 88 67 numaralı Whatsap hattı ile sorularını aktarabileceği buluşmalar Mahalle Buluşmaları diğer mahalleler ile devam edecek.