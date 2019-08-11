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Mahalle bekçisiyle vatandaş arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Kağıthane'de, aralarında husumet olduğu belirtilen mahalle bekçisiyle O.E. isimli vatandaş arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:07
Mahalle bekçisiyle vatandaş arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Kağıthane'de mahalle bekçisiyle bir vatandaş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir börekçide karşılaşan bekçi ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.E. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Havaya ateş eden O.E. mahalle bekçisi tarafından vurularak yaralandı. Olay sırasında börekçide bulunan bir vatandaş da seken kurşunlardan yaralandı.

2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:07
  1. Kağıthane
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  3. Mahalle Bekçisi

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