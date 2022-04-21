Mahalle ayağa kalktı: Gölden çıkan dev timsah sokaklarda gezdi!
ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Venice'te yaşam alanından ayrılan timsah, korku dolu anlar yaşattı. Timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.