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Dünya Mahalle ayağa kalktı: Gölden çıkan dev timsah sokaklarda gezdi!
Dünya

Mahalle ayağa kalktı: Gölden çıkan dev timsah sokaklarda gezdi!

ABD'nin Florida eyaletinde gölden çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bir timsah, evlerin bahçelerinde gezindi. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:58:00 - 2022-04-21 15:00:28

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Venice'te yaşam alanından ayrılan timsah, korku dolu anlar yaşattı. Timsah, girdiği bir mahalledeki evlerin bahçelerinde gezdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki timsahın evlerin önünde gezdiği anları cep telefonuyla kaydetti. Timsah bir süre sonra geldiği göle geri döndü.

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