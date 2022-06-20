Magnolia tarifi: Pratik limonlu magnolia tarifi! Gerçek magnolia tatlısı nasıl yapılır?

Limonlu Magnolia Tarifi İçin Malzemeler

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

Yarim limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema

1 paket vanilya

Rondadan çekilmiş toz haline getirilmiş

1 paket yulaflı bisküvi

1 paket petibör bisküvi

Limon sosu için;

1 adet limonun suyu

1,5 su bardağı su

4 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı kaşığı nişasta

Yarim limon kabuğu rendesi

Yarım çay kaşığı zerdeçal(renk vermesi için)

Limonlu Magnolia Tarifi Nasıl Yapılır?

Hazırlanışı; uygun tencerenin içerisine. Un, nişasta, şeker, yumurta sarısını ilave edip, sütü de azar azar dökerek ayni anda karıştıralım bu şekilde yaparsak topaklanma asla olmuyor.

Kaynama noktasına gelene kadar muhallebiyi karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olunca, vanilyasını, limon kabuğu ve tereyağını da ilave edelim ve 2 dakika kadar orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam edelim. Ve ocaktan alalım. Pişen muhallebiyi ılımaya alalım, arada karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın. Muhallebi ılıdığında 2 dakika boyunca mixerle çırpın. 1 paket sıvı kremayı muhallebinin içerisine koyup, mikserle 5 dakika kadar çırpmaya devam edin. Sunum bardaklarımızın en altına bisküvilerden 1-1, 5 yemek kaşığı kadar koyalım. Muhallebiden bir kepçe kadar koyalım ve tekrar üzerine kalan muhallebiyi dökelim. Limon sosu için tarifedeki malzemeleri sos tenceresine alın ve koyulaşana kadar ocakta pişirin. Daha sonra bardaklara eşit bir şekilde paylaştıralım. En az 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.