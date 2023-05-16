  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Kaybedecek nesi kaldi ki?

Hangi Kılıçdaroğlu gerçek? 'Demirtaş’a özgürlük' vaadeden Bay Kemal’in taziye mesajına tepki yağdı

Türkiye bu seçim şarkısını konuşuyor! Dualar, rüyalar, umutlar seninle Yücel Arzen, Kibariye ve Della Miles seslendirdi

YSK yeni kararını duyurdu: 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Altın uzmanı İslam Memiş beklentisini duyurdu: İkinci kez şaşırmaya hazır olun

1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Rahatsızsan kapı açık Nevzat! Yemek Sepeti kurucusundan skandal HÜDA PAR ve Yeniden Refah sözleri

Yapay zeka en çok bu meslekleri etkileyecek

Yeniden Refah Partisi'ne büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yine masayı mı devirdi? Akşener'den halen çıt yok!
Siyaset Mağlubiyetin şokuyla alçaklıkta yarışıyorlar! CHP'li isimden skandal sözler
Siyaset

Mağlubiyetin şokuyla alçaklıkta yarışıyorlar! CHP'li isimden skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-16 19:46:00 -
Mağlubiyetin şokuyla alçaklıkta yarışıyorlar! CHP'li isimden skandal sözler

Çine Belediyesinin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in, “Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış” şeklindeki paylaşımı tepki çekti.

Çine Belediyesinin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in, “Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış” şeklindeki paylaşımı tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi Tuba Gelincik Dinçer’den geldi.

Dinçer paylaşımda, “Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL’yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış” ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23