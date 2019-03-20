Mağdur olduğu iddia edilen Yavaş’ın geçmişi: Sahte senet, vergi kaçırma, yalan beyan...

CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş ve destekçileri, gündemi değiştirmek için mağdur edebiyatı yapmaya başladı. Skandallar patladıkça iyice panik yapan ve her geçen gün daha da köşeye sıkışan Yavaş cephesi, kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermek yerine, tüm skandallara rağmen kendilerinin mağdur olduğunu iddia etmeye başladı.

Geçmişi kirli

Mağduru oynayan Mansur Yavaş’a yönelik suçlamalarsa şu şekilde:

-Sahte senet

-Vergi kaçırma

-Yalan beyan

-Sözleşme ve vekalet olmadan 3 milyonluk iş takibi

-Yargıdaki çetesiyle kaset ve görüntü karşılığı para isteme

-Şantaj

-Tehdit