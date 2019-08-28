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Mağdur işçiye CHP’den su bile yok

CHP’li Menemen Belediyesi’nden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılan Bayram Akbaş, İzmir’den Ankara’ya bisikletle giderek, CHP Genel Merkezi önünde tek başına eylem yaptı. Akbaş'a Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde olmadığını belirten görevliler bir bardak su bile vermeden Akbaş’ı uzaklaştırmaya çalıştılar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
Mağdur işçiye CHP’den su bile yok

 Hasan Türkmen  Ankara 

CHP’li Menemen Belediyesi’nin hiçbir gerekçe göstermeden işten attığı Bayram Akbaş, seçim döneminde CHP’li yöneticilerin verdikleri sözleri hatırlatmak için İzmir’den Ankara’ya kadar bisikletle geldi. CHP Genel Merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Akbaş, Akit’e konuştu.

“Yandaşlarını doldurup, bizi attılar”

Ankara’da CHP Genel Merkezinin dış kapısından bahçeye bile alınmayan Akbaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Kapıdaki görevliler Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde olmadığını belirterek, “Kendisi burada yok, yapacak bir şey de yok” diyerek bir bardak su bile vermeden Akbaş’ı uzaklaştırmaya çalıştılar. Göreve yeni gelen CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un hiçbir gerekçe göstermeyerek kendisi ile beraber 214 işçiyi işten attığını söyleyen mağdur işçi Akbaş, “Yeni gelen belediye başkanı ilk önce 284 arkadaşımızı sonra da benim içinde olduğum 30 kişiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarttı. Tepkileri azaltmak için de 15 kişiyi geri işe aldı. Ben de Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlere dayanarak, bu eylemi gerçekleştiriyorum. Hak için mücadele ediyorum. Verdikleri namus sözünü hatırlatarak, CHP liderinin sözünü tutmasını bekliyorum. Seçim döneminde ‘Bahar getireceğiz’ diyen CHP, bize kış getirdi. ‘Güzel olacak’ dediler, hiç güzel olmadı” şeklinde konuştu.

Tazminatsız kovuldular

İşten çıkış belgesinde “Kıdem tazminatı ödenerek feshine karar verilmiştir” yazmasına rağmen, kıdem tazminatı almadığını söyleyen Akbaş, “Kıdem tazminatımızı ödeyeceğini söylerek işten çıkardılar. Ama tazminat verilmedi. Maaşlarımızın yarısı içeride duruyor. Bütün tazminatlarımız içerde” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. CHP’li Menemen Belediyesi
  4. Bayram Akbaş
  5. CHP’li yöneticiler
  6. CHP Genel Merkezi
  7. Kemal Kılıçdaroğlu
  8. Akit
  9. CHP lideri Kılıçdaroğlu
  10. CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy
  11. tazminat

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