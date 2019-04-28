Magazin dünyasında “tencere dibin kara” muhabbeti! “Siz de beni küçük düşürdünüz Gonca Hanım!”

yeniakit.com.tr Serkan Çelik İstanbul Havalimanı’nda Bodrum Uçağı rötar yapınca “Yer Hizmetlesi”ne ağır hakaretler savuran, fiziki durumuyla alay eden Funda Erenç’e tepki gösterenler arasında Magazin Dünyası’nın figürlerinden Gonca Vuslateri de vardı. onca Vuslateri sosyal medya hesabından “Havaalanında yasanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim.. Bir insanı (kadını) kalçasıyla,davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır” mesajını paylaştı ama…

Bir şok.

Kübra Kemahlıoğlu, bir ödül töreninde “listelere göre yer gösterme” işinden sorumlu bir görevli. Bir ay kadar önce, Gonca Vuslateri’nin katıldığı bir ödül töreninde “listede ismini” bulamayınca hakarete uğrayan Kübra Kemahlıoğlu’nun işaret ettiği fail, Gonca Vuslateri’den başkası değil.

Kübra Kemahlıoğlu şöyle hitap ediyor, onca Vuslateri sosyal medya sayfasından, “Bir insanı, toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır.” Diyen Gonca Vuslateri’ne:

“Bir ay önce katıldığınız bir ödül töreni girişinde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayan sizdiniz. Beni herkesin önünde küçük düşürdünüz. O konuşmanız nedeniyle uyarı aldım İşimle oynayan sizdiniz.”

Gonca Vuslateri sessiz

Kübra Kemahlıoğlu’nun “Siz de o an beni kucuk dusurdunuz, calisan birinin isiyle oynadiniz ve sizinle yasadigimiz o 1 dakikalik konusma nedeniyle supervisorimdan uyari aldim.. Azarlayip daha da panik ettiniz, panikten protokol listesinde olan isminizi bulamadım.” Şeklindeki tepkisi karşısında Gonca Vuslateri sessizliği tercih ederken, sosyal medyadan yükselen tepkilerde en çok kullanılan kavram ise “İki yüzlülük” oldu.

Ego şişmesi

“Kendisini üst sınıftan görenin bilhassa da ‘kazip şöhret’ magazin figürlerinin, belli hizmetleri görmek üzere görevlendiren kişilere böylesine sert, tahkir edici tavırlarla yaklaşmalarının ego şişmesinden kaynaklandığını” belirten Psikiyatri Uzmanları, hızla şöhret olmuşların bu durumu sindiremediklerine vurgu yapıyorlar.

Narsizme dikkat

Ruh Sağlığı Uzmanı Saniye Efendioğlu, “Kendini büyük görme hastalığı” adlı (İstanbul Havalimanı’ndaki olaydan önce hazırladığı) çalışmasında şu ifadelere yer veriyor:

Kendini beğenme, büyük görme ne zaman hastalık ya da bozukluktur. Kendini beğenme aşırı olursa narsist olarak isimlendirilirler. Narsisistler, en basit tabirle kendilerine sevdalı insanlardır. Hep başkasından övgü, takdir, alkış bekler fakat kendileri hiçbir şey vermeye yanaşmazlar.

Kendini sevmekle narsizm arasındaki farkı bilmek gerekir. Normal sağlıklı insanlar kendilerini sever ve buna ihtiyaç duyar. Kendini sevmeyen kişi işini ve çevresini de sevmez ve depresif denilen karamsar bir hal alır. Sağlıklı insan kendini sever ancak sırf kendi olduğu için sevmek yanlış, yaptığı olumlu davranışları sevmek normal. Aynı işi başkası yaptığında önemsiz, basit görürken kendisi yaptığında bunu göklere çıkartıyorsa narsist özellik taşıyordur.

(..) Narsist insanların en temel sorunu kendilerini gerçekten sevmedikleri için bunu dışarıdaki insanlardan görmeyi hedeflerler ve bu yüzden terk edilmeye asla tahammülleri yoktur. Terk edildiklerinde küçük bir bebeğin annesinden ayrıldığı dönemdeki gibi aşırı tepki gösterir ve depresyona girerler. Eleştiriye asla tahammülleri yoktur.

Narsist kişilere kendimizi ezdirmemeliyiz. Onları sürekli alkışlar, översek gerçeklerle yüzleşmelerini geciktiririz.

Çocukluk yıllarında anne babasından yeterince sevgi ve ilgi görmeyen kişiler kendilerine güven duymazlar, kendilerini sevmezler çünkü sevilme hissini yaşayacağı bir modeli yoktur. Çocuk kendisini anne babasının tavırlarındaki aynadan görür. Bu aynada sevildiğine dair bir görüntü yoksa sorunun kendisinde olduğunu sevilmeye değer olmadığını düşünür. Bu düşünce erişkin yaşta başka insanlardan sevgi, övgüyü zorla istemeye yol açar.

Bu uğurda büyük çaba gösterir. Eleştirilirlerse aşrı tepki gösterir, saldırganlaşabilir, depresyona girebilirler.

Narsist kişiler psikiyatriye kendirlini üstün gördüklerinden şikayetle gitmezler, çünkü öyle olması gerektiğine inanırlar. Terk edildiklerinde yalnız bırakıldıklarında depresyona girerler ve bu nedenle tedavi almak isterler. Bu kişiliğin tedavisinde psikoterapi ile düzelme şansı olabilir.”