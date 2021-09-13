Magazin dünyasında çarşaf çarşaf rezillik! Şarkıcı Ece Mumay'ın eşcinsellik sevdası

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Şarkıcı Ece Mumay, TikTok adlı sosyal medya platformunda, neslimizin nereye doğru evrildiğini özetler nitelikte bir video paylaştı. Gelecekte bir çocuğu olduğunda, onun için nelere müsade edeceğini anlatan Mumay, akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.

İşte Ece Mumay'ın Türk aile yapısı ile yakından uzaktan ilgisi olmayan açıklamaları:

Saç

"Ben çocuğumun dış görünüşüne karışan birisi olmak istemiyorum. O yüzden kendi kendisini bulmasını tercih ederim."

Sigara

"Gelip bana açık yüreklilikle 'ben sigara içiyorum' diye itirafta bulunursa onunla gurur duyarım. Bir yaştan sonra da çok karışabileceğimi zannetmiyorum."

Alkol

"17 yaşına kadar kati surette müsade etmem. Ama daha sonrasında dozunda içmesinde hiçbir sıkıntı yok."

Sevgili

"Sevgili bence çok önemli bir şey. Umarım olur. Hatta bir çocuğun ergenlik çağında sevgilisinin olması önemli."

Eşcinsellik

"Ben çocuğumun herhangi bir tercihine saygısızlık edecek pozisyonda olmayacağım. İstediği tercihi yapmakta özgür."

Telefon

"Bu devirde telefonsuz bir adım bile atamazsın kesinlikle."

Okul

"Eğitim benim için çok önemli. Umarım bu konuda çatışma yaşamayız."