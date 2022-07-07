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Yerel Magandalara af yok! Drift atan şahsa 9 bin TL ceza
Yerel

Magandalara af yok! Drift atan şahsa 9 bin TL ceza

Gaziantep'te drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahsa 9 bin 552 TL ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 17:46:00 -
Magandalara af yok! Drift atan şahsa 9 bin TL ceza

Gaziantep'te drift atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahsa 9 bin 552 TL ceza verildi. Şahsın aracıyla drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 6 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Adnan İnanıcı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek çevreye rahatsızlık veren şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerince tespit edildi. Kayıt altına alınan araca trafik ekipleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 9 bin 552 TL cezai işlem uyguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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