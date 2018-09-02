Maganda kurşunuyla ağır yaralandı, Sikorsky'le hastaneye taşındı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Örenkale Mahallesi Hasanabat Mezrası'nda dün gece yapılan sokak düğünü sırasında davatelilerden bir kısmı yine silahlarını peşpeşe ateşledi. Bu sırada davul- zurna eşliğinde oyun oyanan davetlilerden H.C., seken bir kurşununun hedefi oldu. Ağır yaralanan H.C., düğündekiler tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan H.C.'nin akrabaları, Van Valisi Murat Zorluoğlu'na ulaşarak, helikopter talebinde bulundu. Vali Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'ndan Sikorsky tipi helikopter havalandı. Başkale Devlet Hastanesi'nden ambulansla alınan yaralı H.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. H.C., buradan askeri helikopterle Van Filo Komutanlığı'na, orada hazır bekleyen ambulansla da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan H.C.'nin hayati tehlikesi hala devam ederken, jandarma olayın faallerini yakalamak için soruşturma başlattı.