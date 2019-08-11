Maganda kurşunu, bayram namazından çıkan gence isabet etti Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bayram namazından çıkan genç, sokakta yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Kazım Sokak’ta mrydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram namazından çıkan Resul A.’nın sokakta yürürken bir anda kafasına magandaların ateşlediği kurşun isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla Resul A. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Resul A.’nın kafasında kurşun çekirdeğinin olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi olmayan Resul A. ameliyata alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.