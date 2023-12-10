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Siyaset Mafya Şişli Belediyesi'nin otoparkına çöktü! İstanbul Valisi kurtardı...
Siyaset

Mafya Şişli Belediyesi'nin otoparkına çöktü! İstanbul Valisi kurtardı...

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:09:00 - 2023-12-10 23:05:53
Mafya Şişli Belediyesi'nin otoparkına çöktü! İstanbul Valisi kurtardı...

Şişli Belediyesi'nin Mustafa Sarıgül'den önceki belediye başkanı Hayri İnönü'nün, belediyeye ait bir otoparkı meclis kararı olmadan mafyaya devrettiği, dönemin İstanbul Valisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da mafyaya operasyon düzenleyerek otoparkı Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e teslim ettiği ortaya çıktı.

T24 yazarı Murat Sabuncu, CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile görüşmelerini köşesinden aktardı.

CHP'li Keskin'in bir grup CHP yandaşı gazeteciyle toplantı yaptığını ve toplantıda açıklamalarda bulunduğunu belirten Sabuncu, Keskin'in kendilerine belediye tarafından mafyaya kaptırılan bir otoparkın Ali Yerlikaya'nın operasyonuyla nasıl geri alındığını anlattığını söyledi.

'Ne mafya kaldı be bir şey kaldı! En azından kanun varmış'

Murat Sabuncu yazısında CHP'li Keskin'in şu açıklamalarına yer verdi:

Bizim belediye başkanımız Hayri Bey bir kağıtla otoparkı kiraya vermiş. Ne meclis kararı var ne başka bir şey. Bir kere bu kamu malı. Vicdanı sızlar insanın. Ben göreve geldim bu otoparklarımızı işleten vatandaşa dedim ki, 'gel helalleşelim.'

Bana geldi dedi ki, 'başkanım biz kalabalık bir aileyiz'. Ben de 'biz de çok kalabalık aileyiz' deyip otoparkı boşaltmasını istedim. 
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Bu mafya denen adam girip bizim çocuklara silah çekiyor, tokatlıyor, seyyar pos getiriyor paraları tahsil ediyor.. Ben bir şekilde şu anda İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya ile randevu aldım. Hukukumuz çok iyidir, çalışmasını hiç inkâr etmem. Son derece önemli bir devlet adamı. Havaalanında bir makamları varmış, gittim oraya. Şimdiki emniyet müdürü de (Zafer Aktaş) yeni gelmiş. Gittim anlattım; 'bir adam geliyor belediyenin mallarına çöküyor, kendine mafya diyor.' Emniyet müdürü 'sen rahat ol' dedi bana. Ben nasıl rahat olayım, adam dövüyorlar, içeriye giriyorlar. Bana dedi ki, 'Siz her gün tutanak tutun. O tutanakları da mutlak savcılığa iletin.' 15 gün tutanaklar tuttuk. 15 gün sonra 43 kişiyi aldılar içeri, üçünü tutukladılar, 40'ını saldılar bir daha ne mafya kaldı ne bir şey kaldı. En azından kanun varmış. 

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