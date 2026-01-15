Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile yerel olarak (çarşamba) sabah saatlerinde uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve burada iki ülke arasındaki meseleleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlattı.

Trump, "Kendisiyle uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Birçok konuyu görüştük. O (Rodriguez), harika biri. Kendisi, bizim çok iyi çalıştığımız biri. Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Venezuela ile ilgili bazı gizli bilgileri sızdırdığı iddia edilen bir kişinin tespit edilip tutuklandığını ifade etti ancak konunun detayına girmedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

GÜNDEMDE PETROL VE MADENLER VARDI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik de dahil birçok konunun ele alındığını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını ifade eden Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

Trump, petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirterek, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar!" değerlendirmesinde bulundu.

RODRIGUEZ, TRUMP İLE GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "uzun, verimli ve nazik" olarak nitelendirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesini detaylara girmeden değerlendirdi.

Trump ile "uzun, verimli ve nazik" bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Rodriguez, "ABD Başkanı Donald Trump ile karşılıklı saygı çerçevesinde uzun, verimli ve nazik bir görüşme yaptım. Görüşmede, halklarımızın yararına ikili çalışma gündemini ve hükümetlerimiz arasındaki ilişkilerde bekleyen konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

