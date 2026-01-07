Maduro'nun 5 milyar dolarlık altını İsviçre'de çıktı

Reuters tarafından incelenen gümrük verileri ve İsviçre yayın kuruluşu SRF’nin raporları, Venezuela’nın 2013 ile 2016 yılları arasında devasa miktarda altın rezervini İsviçre’ye gönderdiğini ortaya koydu.

4,14 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 5,20 milyar dolar) tekabül eden bu miktar, Nicolas Maduro yönetiminin ekonomik krize karşı altın rezervlerini nasıl kullandığını gözler önüne seriyor.

EKONOMİK DESTEK İÇİN 'ACİL' SATIŞLAR

Piyasa analistlerine göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) 2012-2016 yılları arasında ciddi bir finansal darboğaz içindeydi. ABD yaptırımları ve düşen petrol fiyatları karşısında nakit döviz ihtiyacını karşılamak isteyen hükümetin, elindeki altın rezervlerini İsviçre’deki rafinerilere işleme, sertifikasyon ve nakit paraya çevirme amacıyla gönderdiği ifade ediliyor. Dünyanın en büyük altın işleme merkezlerinden biri olan İsviçre, o dönemde bu trafiğin merkez üssü konumundaydı.

Gümrük kayıtları, 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların ardından Venezuela ile İsviçre arasındaki altın ticaretinin tamamen durduğunu gösteriyor. Verilere göre 2017’den 2025 yılına kadar Venezuela’dan İsviçre’ye herhangi bir altın ihracatı kaydedilmedi.

VARLIKLAR DONDURULDU

Söz konusu veriler, Venezuela’daki siyasi krizin tırmandığı ve Maduro’nun ABD güçleri tarafından ele geçirilerek ABD’ye nakledildiği yönündeki son gelişmelerin ardından gün yüzüne çıktı. İsviçre Federal Konseyi, geçtiğimiz Pazartesi günü (5 Ocak 2026) aldığı bir kararla Maduro ve 36 yakınına ait tüm varlıkları dondurduğunu açıklamıştı.

Reuters'ın haberine göre yetkililer, dondurulan bu varlıkların geçmişte gönderilen altın sevkiyatlarıyla doğrudan bir bağlantısı olup olmadığını henüz doğrulamadı. Ancak İsviçre hükümeti, yasa dışı olduğu tespit edilen herhangi bir fonun gelecekte "Venezuela halkının yararına" kullanılmak üzere iade edilebileceğini vurguladı.

StoneX Piyasa Analisti Rhona O'Connell, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "2012 ile 2016 yılları arasında Venezuela Merkez Bankası tarafından büyük bir 'çaresizlik satışı' gerçekleştirildi. Bu altının büyük bir kısmının İsviçre'ye gelmiş olması şaşırtıcı değil. Sonraki yıllarda bu varlıklar ya finans sektöründeki karşı taraflarda kaldı ya da küçük barlar halinde Asya pazarına satıldı."