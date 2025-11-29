  • İSTANBUL
Dünya Maduro’dan Trump’a gövde gösterisi: “Korkudan tünellere saklandı” iddialarına aracı başında karşılık verdi
Maduro’dan Trump’a gövde gösterisi: “Korkudan tünellere saklandı” iddialarına aracı başında karşılık verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri müdahale tehditlerini tırmandırdığı ve Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine aldığı bir dönemde, başkent Caracas'ın işlek caddelerinde aracıyla tur attı. Sosyal medyada paylaştığı videoda "Her şey yolunda, normal hayat devam ediyor" mesajı veren Maduro, "korkudan titrediği ve tünellerde yaşadığı" yönündeki iddialara yanıt vererek, 4.5 milyon milis gücünü seferber ettiğini hatırlattı.

ABD'nin, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tehditlerini artırdığı ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u Latin Amerika bölgesine gönderdiği bir dönemde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Maduro, başkent Caracas sokaklarında bizzat kullandığı araçla tur atarak halka "Her şey yolunda" mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Maduro, Caracas’ın en işlek bulvarlarından San Martin’de sürdüğü araçla ilerlerken çevreyi gösterdi.

Halkın günlük yaşamına, açık mağazalara ve trafikteki hareketliliğe dikkati çeken Maduro, yanındakilere "Her şey yolunda görüyorsunuz, normal hayat devam ediyor." diye seslendi.

Maduro, "San Martin Bulvarı’ndayız. Şurada Caracas metrosu faaliyet gösteriyor. Orada güzel bir kafe var, sana tavsiye ederim. Caddeler, yılbaşı öncesi dekoratif süslemelerle donatılmış." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun yanındaki kişinin "Oysaki tüm dünya sizin korkudan titrediğinizi, tünellerde yaşadığınızı ve evden çıkmadığınızı söylüyor." şeklindeki sözleri üzerine Maduro, "Buradan hepinize kucak dolusu selamlar, yaşasın vatanımız. Bizler, Simon Bolivar’ın çocuklarıyız." dedi.

ABD’DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı bildirilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

1
Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil
Gündem

Altan Tan'dan olay iddia: DEM Parti seçimde Erdoğan'a oy verecek, CHP’ye değil

Eski HDP milletvekili Altan Tan, DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim için destek vereceğini, CHP'ye destek vermeyeceğin..
Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı
Dünya

Şok eden itiraf gibi açıklama: Anduril otonom denilen silah testi başarısız oldu! 2.5 milyar yatırım bile aldı

Savunma teknolojisi girişimi Anduril otonom silah testleri ile büyük ses getirmişti ama şok eden bir açıklama geldi. Bu testlerin başarısız ..
Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!
Aktüel

Aileler Şikayetçi: LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin, teşhirci Aleyna Tilki:' Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde!

Aileler istemiyor! Teşhirci Aleyna Tilki'nin ve LGBT savunuculuğuna soyunan Melike Şahin'in Türkiye'nin Öğrenci Ödülleri'nde olmasından aile..
