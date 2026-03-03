  • İSTANBUL
ABD’den flaş Kuveyt kararı: Kapatıldı!
AA

ABD’den flaş Kuveyt kararı: Kapatıldı!

ABD'nin, Kuveyt'teki büyükelçiliğinin "bölgesel gerilimler nedeniyle" ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatıldığı duyurdu.

ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Tüm normal ve acil konsolosluk randevularını iptal ettik." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinin rutin faaliyetlerine ne zaman yeniden başlayacağının bildirileceği kaydedildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

