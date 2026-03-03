28 yıllık dev, havlu atıyor! Her evde olan temizlik markası iflasın eşiğinde
Ünlü temizlik markasının devam eden konkordato sürecinde mahkemeden yeni bir karar çıktı. Şirketin mali durumuna ilişkin nihai karar, 25 Mart 2026 tarihinde verilecek.
Nemkar Plastik hakkında devam eden konkordato davasında yargı süreci yeni bir aşamaya taşındı. 2024/981 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen davada mahkeme, şirketin geleceğini belirleyecek olan duruşma gününü ilan etti.
Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu (İİK) hükümleri uyarınca, Nemkar Plastik’in konkordato talebi hakkında son kararın verilmesi amacıyla duruşma açılmasına hükmetti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik raporların incelenmesi ve yasal ilan sürelerinin tamamlanması için ek süreye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Şirket hakkındaki kesin mühletin 25 Mart 2026 tarihinde sona ereceği hatırlatılan kararda, mevcut koruma tedbirlerinin bu aşamada aynen devam etmesine karar verildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi ve raporların tamamlanması amacıyla duruşmayı 25 Mart 2026 günü saat 11:00’a erteledi.
Yasal düzenleme gereği, ilana itiraz etmek isteyen alacaklıların veya ilgililerin, itiraz gerekçelerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler duruşmada hazır bulunabilecek.
1998 senesinde fırça imalatı yapmak üzere İstanbul merkezli kurulan Nemkar, kısa süre içeresinde yerel ihalelerde güçlü bir oyuncu haline gelmişti. 2015 yılından itibaren yapılan yeni ortaklıklar ve ithalatın da etkisiyle sektörde önemli bir yer edinen NEMKAR, sunmuş olduğu geniş ürün yelpazesi sayesinde hem iç hem de dış pazarda rol aldı.
