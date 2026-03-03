28 yıllık dev, havlu atıyor! Her evde olan temizlik markası iflasın eşiğinde

1998 senesinde fırça imalatı yapmak üzere İstanbul merkezli kurulan Nemkar, kısa süre içeresinde yerel ihalelerde güçlü bir oyuncu haline gelmişti. 2015 yılından itibaren yapılan yeni ortaklıklar ve ithalatın da etkisiyle sektörde önemli bir yer edinen NEMKAR, sunmuş olduğu geniş ürün yelpazesi sayesinde hem iç hem de dış pazarda rol aldı.