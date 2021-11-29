Maduro'dan 'gözlemciler' hakkında sert açıklama: Bunlar casus!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım gerçekleşen seçimler ve Avrupa Birliği gözlemci heyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçimlerinin "kusursuz" olduğunu belirten Maduro, AB heyetini casuslukla suçladı.

'Bunlar casus!'

Maduro, "Bunlar bir casus heyeti, uluslararası gözlemciler değil. Ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamını gözetleyerek ülke çapında serbestçe dolaşıyorlar." dedi.

136 kişiden oluşan AB gözlem heyeti, son Venezuela seçimlerinin koşullarını son 20 yılda ülkenin en iyisi olarak değerlendirdi. Ancak gözlemciler, oylama sürecinde bazı ihlaller olduğunu iddia ettiler. AB gözlemcileri, 15 yıl aradan sonra ilk kez Venezuela'daki seçimleri izlemek için ülkede bulundu.

21 Kasım seçimlerine sağ muhalefet de dahil olmak üzere toplam 42 ulusal siyasi hareket ve 64 bölgesel parti katıldı. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), toplam 23 valilikten 20'sinde zafere ulaştı.

AB heyeti, Ocak-Şubat 2022'de Venezuela'daki bölgesel seçimlerle ilgili nihai raporunu sunacak.

star.com.tr