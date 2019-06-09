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Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır kapılarının yeniden açılmasına yönelik talimatı yerine getirilmeye başlandı. Kapıların açılmasıyla birlikte binlerce kişi Kolombiya’nın Cucuta şehrine geçmeye başladı.

09 Haziran 2019 Pazar 01:18
Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun emriyle Tachira bölgesindeki üç sınır kapısı açıldı. Kapıların açılmasıyla beraber şafak vaktiyle beraber binlerce kişi Simon Bolivar uluslararası köprüsünü kullanarak, Kolombiya’nın Cucuta şehrine geçmeye çalışıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ile sınır kapılarının yeniden açılması talimatını vermişti. Sınır kapıları, 22 Şubat’tan beri yabancı yardımların kontrolsüz ve denetimsiz ülkeye sokulmasını ve yardım adı altında kaçakçılık yapılmasının engellenmesi için kapatılmıştı. Gıda ve ilaç sıkıntısını hafifletmek için verilen bu emir sonrasında binlerce Venezuela, ülkesindeki zorlu şartlardan kaçmak için sınır kapılarına yöneldi.

"Biz barış insanlarıyız"

Geçişlerin başlamasından sonra Maduro sosyal medya hesabı üzerinden “Egemenliğimizi tam anlamıyla yerine getirirken, 8 Haziran Cumartesi günü başlayan Tachira Eyaletinden, Kolombiya ile sınır geçişlerinin açılmasını emretmiştim. Biz bağımsızlığımızı ve özerkliğimizi sıkı bir şekilde savunan barış insanlarıyız” dedi.

Yayalara yeniden açılmasına rağmen sınır geçişlerinde araç dolaşımına izin verilmiyor. İki ülke arasında 2 bin 219 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. 22 Şubat’tan bu yana Maduro’nun talimatıyla sınır kapıları kapatılmış, Kolombiya ile her türlü ilişki bozulmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:18
  1. Venezuela
  2. Maduro

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