Maduro'dan flaş açıklama! 'Şahsıma savaş açtılar'

ABD'nin Venezuela'ya terör listesine alacağı iddiaları sonrası Maduro'dan açıklama geldi.

Siyasi özgürlükleri kısıtladığı iddialarını reddeden Maduro, ABD’nin öncülüğündeki bir “ekonomik savaş” ile şahsına saldırıldığını söyledi.

Konu ile alakalı ilk haberi yapan Washington Post’a göre, atılması planlanan adım ile alakalı olarak ABD Dışişleri Bakanlığının son birkaç gün içinde ilgili birimlerden geri bildirim raporu taleplerini sıklaştırdı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şu ifadeleri kullandı: “Terörizme devlet düzeyinde katılım sağlandığına dair birçok kaynaktan gelen bilgi ve istihbaratın, güvenirlik, teyit edilebilirlik ve detaylandırılabilirlik açılarından değerlendirilmesine devam edilmektedir.”

Beyaz Saray ise yorum yapmayı reddetti

Washington’un son Venezuela seçimi sonuçlarını kabul etmediğini hatırlatan devlet yetkilisi “Biz Maduro’nun başkanlığının gayrimeşru olduğuna inanıyoruz” dedi. Son seçimde Maduro altı yıl daha başkanlık yapmak üzere seçilmiş ancak muhalefet seçimleri kabul etmeyerek birçok noktada hile yapıldığını iddia etmişti.