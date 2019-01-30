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Maduro'dan darbecilere gözdağı: 2025'e kadar bekleyecekler

Venezuela lideri Nicolas Maduro, ülkesinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken seçim bekleyenler 2025'e kadar bekleyecek" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
Maduro'dan darbecilere gözdağı: 2025'e kadar bekleyecekler

Venezuela lideri Nicolas Maduro Sputnik'le röportajında, muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Erken seçim çağrılarınıysa ‘şantaj’ olarak gördüğünü söyleyen Maduro ayrıca, Rus mevkidaşı Putin'le siyasi ve askeri alanda da olmak üzere çok iyi bir iletişimleri olduğunu belirtip yardımları için Rus lidere minnettar olduğunu da söyledi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido başta ABD olmak üzere bir dizi ülkenin desteğini arkasına almışken Sputnik'e röportaj veren Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezüella'nın iyiliği barış ve geleceği için muhalefetle görüşme masasına oturmaya hazırım" dedi.

"Venezuela hakkında endişeleri olanlar arabulucu olabilir"

Maduro, muhaliflerle görüşmelerinde arabulucuların yer alması ihtimaline ilişkin olaraksa, "Venezuela'da olup bitenler hakkında içten endişelerini gösteren bazı hükümet ve kurumlar var" dedi ve bu ülke ya da kurumların ismini vermese de onların da Venezüella'da diyaloğu desteklemesini isteyeceğini söyledi.

"Erken seçim çağırısı yapanlar..."

Venezuela lideri, Dışarıdan yapılan erken seçim düzenlenmesi çağrılarınıysa ‘şantaj' olarak gördüğünü belirtip bu çağrıyı yapan ülkelerin, devlet başkanlığı süresinin dolacağı 2025'e kadar beklemeleri gerekeceğini vurguladı.

"Putin her alanda destek verdi"

Ayrıca Maduro Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in ülkesine her alanda destek verdiğini ve buna minnettar olduklarını belirtti.

"Devlet başkanı Vladimir Putin bize her zaman her anlamda yardım ediyor, biz de bu yardımları minnet duyarak kabul ediyoruz" diyen Venezuela lideri şöyle devam etti: "Putin'den ne tür yardımlar istediğime gelirsek, aramızda daimi olarak bir temas olmasını, Venezüella'nın haklarının uluslararası alanda savunulması için de BM'de hem diplomatik hem de siyasi anlamda destek vermelerini istedim."

"Putin söz verdi"

Maduro'nun aktardığına göre, ülkesindeki ekonomik kriz devam ederken muhalif Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrasında telefonda görüştüğü Rus lider Putin, 'ekonomi, ticaret, petrol, gaz, askeri işler ve geri kalan tüm alanlarda Venezüella ile işbirliğini güçlendirmeyi planladıklarını' söyledi.

"Elimizde en modern silahlar var"

Venezuela lideri, Rusya'yla askeri ilişkilerinin kapsamına ilişkin olaraksa şunları söyledi: "Askeri işbirliğine gelirsek, elimizdeki Rus yapımı askeri aralar en üst seviyede, Venezüella'da en modern silah sistemleri bulunuyor. İyi konuşlandırılmış durumdalar, tüm personelimiz çalışıyor, hepsi Rusya'da (silah sistemleri konusunda) eğitilmişti. Putin ile askeri işbirliği alanında da çok iyi bir işbirliğimiz var."

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
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