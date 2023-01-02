Maduro'dan ABD'ye yeşil ışık!

Venezuela lideri Nicholas Maduro, ABD yönetiminin ülkesine yönelik yaklaşımı ve muhtemel müzakere sürecini değerlendirdi.

Maduro verdiği bir demeçte "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve sonraki yönetimle diplomatik ve siyasi ilişkilerin

normalleştirilmesi ve düzenlenmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tümüyle hazır" ifadelerini kullandı.

Maduro, "En üst düzeyde diyaloğa, saygılı ilişkilere hazırız ve keşke ABD'de bir ışık huzmesi gelse, sayfayı çevirip aşırıcı politikalarını bir kenara bırakıp Venezüella konusunda daha pragmatik politikalara yönelseler" dedi.

Venezüella ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı' ilan etmesi ve Washington tarafından tanınmasının ardından askıya alınmıştı.

Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.