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Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha! 'Rusya ile ittifakımız sürecek'

Venezuela’da yaşanan yönetim krizi devam ederken ülkenin yasal Devlet Başkanı Nicols Maduro’dan bir açıklama daha geldi. ABD ile diplomatik ilişkiler dışında diğer ilişkilerin devam edeceğini belirten Maduro, Rusya ile derin ittifakı sürdüreceklerini kaydetti.

25 Ocak 2019 Cuma 23:30
Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha! 'Rusya ile ittifakımız sürecek'

Venezuela Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinden sonra başlayan kriz devam ederken ülkenin yasal Devlet Başkanı Nicols Maduro’dan bir açıklama daha geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Maduro, hem Rusya’ya hem de ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. ABD ile diplomatik ilişkileri kesmiş olmalarına karşın diğer ilişkilerin devam edeceğini belirten Maduro, Rusya ile de derin ittifakı sürdüreceklerini belirtti.

Rusya ile olan ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda detay veren Maduro, “Devlet Başkanı Putin, Venezuela’ya olan kapsamlı desteği onayladı" dedi. Rusya'dan buğday sevkiyatının yanı sıra Moskova ile yapmayı planladıkları telekomünikasyon, petrol ile doğalgaz yatırımlarına ilişkin anlaşmalardan bahsetti ve iki ülke arasındaki askeri konulardaki bağlantılara vurgu yaptı.

'Rusya ile askeri işbirliğini derinleştireceğiz'

Maduro, “Rusya ile yıllar önce sahip olduğumuz askeri işbirliğine derinlemesine devam edeceğiz. Büyük bir güç olarak (Rusya’nın) tüm desteğine sahibiz. Çabalarımız ve komutanımız Chavez'in mirası sayesinde şükrediyoruz” dedi.

'ABD ham petrol almazsa diğer pazarlara yöneleceğiz' 

Maduro, Venezuela’daki tüm ABD diplomatik personelinin ülkesinden ayrılmasında ısrar etmesine rağmen ABD'ye petrol satmaya devam etmeyi planladığını söyledi. Maduro, “ABD'den talebimiz bizden petrol almaya devam etmeleri. Venezuela'daki ABD yatırımlarıyla üretimde büyüyeceğiz” dedi. Maduro, ABD'nin ülkesinden daha fazla ham petrol almaya devam etmemesi haline, diğer pazarlara açılacağını söyledi.

'ABD hükümetinin bir ajanı'

Maduro, kendisini başkan ilan eden Juan Guaid ile diyalog kurmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak Guaido’yu kendisini devirmek için aracı olmakla da suçladı. Maduro, “Kendisini tanıyorum, Venezuela’daki gringoların ajanı. Bir ajan olarak eğitildi ve siyasete sokuldu, ABD hükümetinin bir ajanı bunu biliyorum. Onların emirlerini yerine getirecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:30
  1. Nicolas Maduro
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