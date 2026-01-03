  • İSTANBUL
Dünya

Maduro yakalanmadan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

Maduro yakalanmadan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

ABD Başkanı Donald Trump’ın "yakalandı ve ülke dışına çıkarıldı" dediği Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun, Karakas’taki saldırılardan sadece saatler önce Çin heyetiyle masada olduğu ortaya çıktı. Miraflores Sarayı’ndaki bu kritik zirve, operasyon öncesi Maduro’nun son diplomatik teması olarak kayıtlara geçti.

Venezuela’da taşların yerinden oynadığı o karanlık gecenin diplomasi trafiği netleşmeye başladı. Başkent Karakas’ın patlamalarla sarsılmasından yaklaşık 12 saat önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çin’in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi ve beraberindeki heyeti Miraflores Sarayı’nda ağırladı. İki ülke arasındaki 600’den fazla stratejik anlaşmanın masaya yatırıldığı görüşme, ABD’nin "Maduro yakalandı" açıklaması ile askeri operasyonundan önceki son resmi kare oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Toplantıda, Venezuela ve Çin arasında imzalanan 600'den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi, enerji, ticaret ve altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği değerlendirildi.

Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

