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Dünya Maduro ve eşi Sputnik V'yi tercih etti
Dünya

Maduro ve eşi Sputnik V'yi tercih etti

Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte koronavirüse karşı Rus aşısı Sputnik V 'yi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 05:26:00 -
Maduro ve eşi Sputnik V'yi tercih etti

Venezüella lideri Nikolas Maduro, Twitter hesabından yapılan canlı yayında eşi Cilia Flores ile birlikte Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ile aşılandı.

“Halkıma söz verdiğim üzere, sözümü yerine getiriyorum. Bu benim ilk dozum, aşıyı yaptırdım” diyen Maduro, Rusça konuşarak, “Teşekkürler” ifadesini kullandı.

Çiftin aşılandığı anlar Maduro’nun Twitter hesabından canlı olarak yayınlandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

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