Maduro: Trump mafyaya ölüm emrimi verdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürtmek istediğini ve bunun için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini iddia etti.

Kendilerine yönelik yaptırımların ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un en çılgınca kararlarından biri olduğunu ifade eden Maduro, yetkililerin ülkenin ekonomisinin istikrarı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Maduro, kendilerine yönelik yaptırımların yasadışı olduğunu göstereceklerini, borçlarını ödeyeceklerini ve bu ekonomik mücadeleyi kazanacaklarını söyledi. Kendilerine büyük destek veren Rus lider Putin’e minnettar olduklarının altını çizdi.

Muhaliflerle diyaloga açık olduğunu belirten Venezualalı lider, ülkenin ordusunun hâlâ kendilerine sadakatle bağlı olduğunu ifade etti.