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Maduro: Trump mafyaya ölüm emrimi verdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya hükümeti ve mafyaya kendisi için ölüm emri verdiğini iddia etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
Maduro: Trump mafyaya ölüm emrimi verdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürtmek istediğini ve bunun için Kolombiya hükümeti ile mafyaya emir verdiğini iddia etti.

Kendilerine yönelik yaptırımların ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un en çılgınca kararlarından biri olduğunu ifade eden Maduro, yetkililerin ülkenin ekonomisinin istikrarı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Maduro, kendilerine yönelik yaptırımların yasadışı olduğunu göstereceklerini, borçlarını ödeyeceklerini ve bu ekonomik mücadeleyi kazanacaklarını söyledi. Kendilerine büyük destek veren Rus lider Putin’e minnettar olduklarının altını çizdi.

Muhaliflerle diyaloga açık olduğunu belirten Venezualalı lider, ülkenin ordusunun hâlâ kendilerine sadakatle bağlı olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
  1. Maduro
  2. Trump

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor19 dk önce
    Biz de bütün abd şirketleri için BOYKOT kararı verdik. Bu ay özellikle bir tane uluslararası şirketi hedefe almalıyız. Neden stklar bu işi üstlenmiyor. Her ay bir firma iflas ettirilebilir. MONDALEZ iyi bir başlangıç olur.
  • misafirmisafir26 dk önce
    Ben bu adamin geleceginden korkuyorum: sonu insalllah Gaddafi gibi, Saddam gibi olmaz...
  • AdaletAdalet28 dk önce
    Abd ve kuyruğunun yenı adı: Büyük ve Küçük Seytanlar! Devlet mevlet degil bunlar!
  • Alaydin Alaydin 32 dk önce
    Pis diktatör biraz dmokrat olsaydınhalkın arkanda olurdu be kimse ülkene zarar veremezdi
  • Temel KılıçTemel Kılıç32 dk önce
    Sömürülmeye hâyır diyenin cezâsı nedir sömürücüye göre? Elbetde ki,onun bir şekilde bertarâf edilmesi.Ey Venezüella Halkı,seçimle gelen Devlet Başkanı'nızın arkasında olun.Biz Türkiye de bu şânlı dikilişin arkasındadır.

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